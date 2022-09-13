Женщины чаще страдают от затяжного коронавируса

«Женщины в два раза больше подвержены затяжному течению коронавирусной инфекции по сравнению с мужчинами», - это один и выводов исследования Института измерения показателей и оценки состояния здоровья (IHME) при Вашингтонском университете, проведенного по заказу Европейского регионального бюро ВОЗ.

Свежие исследовательские данные говорят о том, что огромное количество людей, заболевающих ковидом, подвергаются очень долгому недомоганию. Симптомы затяжного COVID-19 могут сохраняться минимум три месяца, и особенно часто от сверхдлинного коронавируса страдают женщины.Ученые констатировали, что вероятность затяжного ковида увеличивается при тяжелых формах заболевания. Они подсчитали, что среди серьезно болеющих примерно каждая третья женщина и каждый пятый мужчины может подвергнуться ковиду с долгим течением. Исследователи уточнили, что в его случае пациенты испытывают необычайно долгую усталость, одышку, когнитивные трудности.В ВОЗ, в свою очередь, отметили, что явление затяжного коронавируса изучено еще слабо и нуждается в дальнейшем исследовании. Например, там считают, что необходимо вяснить, как он проявляется у людей в зависимости от вакцинации.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что профессором Тимом Спектором были названы основные симптомы заражения доминирующим штаммом коронавируса BA.5: