Доминирующий штамм коронавируса BA.5: профессор Спектор назвал основные симптомы

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женщина в маске

По словам профессора лондонского Королевского колледжа Тима Спектора, одним из ключевых симптомов заражения коронавирусом сегодня остается боль в горле.

В Великобритании сложились предпосылки к возникновению новой волны COVID-19, об этом в том числе говорит растущее число случаев заболевания. В том, что коронавирус вот-вот совершит в королевстве шестую вспышку, убежден и профессор Спектор. Выступив на YouTube-канале ZOE, ученый сообщил, что в нынешних условиях доминирует штамм ковида BA.5. По его словам, подъем заболеваемости начался с заражений молодых людей, после чего он начнется в более взрослых возрастных группах.

Ссылаясь на данные исследовательского проекта по изучению симптомов коронавируса ZOE, профессор Спектор назвал пять основных симптомов, возникающих при инфицировании BA.5.
  • Боль в горле.
  • Головная боль.
  • Заложенность носа.
  • Кашель (без мокроты).
  • Насморк.
Из этих пяти симптомов боль в горле, головные боли, заложенность носа и кашель без мокроты испытывают более 50 процентов пациентов, уточнил эксперт.

Что касается других возможных симптомов COVID-19, то специалисты службы здравоохранения NHS рекомендуют обращать внимание на следующие явления.

• Чувство усталости и истощения
• Боль в теле
• Головная боль
• Боль в горле
• Заложенность или насморк
• Потеря аппетита
• Диарея
• Тошнота или недомогание.

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Тим Спектор (Tim Spector,) полное имя Тимоти Дэвид Спектор
Тим Спектор (Tim Spector,) полное имя Тимоти Дэвид Спектор
Здоровье
ученый эпидемиолог Королевского колледжа Лондона, профессор
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