Доминирующий штамм коронавируса BA.5: профессор Спектор назвал основные симптомы
По словам профессора лондонского Королевского колледжа Тима Спектора, одним из ключевых симптомов заражения коронавирусом сегодня остается боль в горле.
В Великобритании сложились предпосылки к возникновению новой волны COVID-19, об этом в том числе говорит растущее число случаев заболевания. В том, что коронавирус вот-вот совершит в королевстве шестую вспышку, убежден и профессор Спектор. Выступив на YouTube-канале ZOE, ученый сообщил, что в нынешних условиях доминирует штамм ковида BA.5. По его словам, подъем заболеваемости начался с заражений молодых людей, после чего он начнется в более взрослых возрастных группах.
Ссылаясь на данные исследовательского проекта по изучению симптомов коронавируса ZOE, профессор Спектор назвал пять основных симптомов, возникающих при инфицировании BA.5.
- Боль в горле.
- Головная боль.
- Заложенность носа.
- Кашель (без мокроты).
- Насморк.
Что касается других возможных симптомов COVID-19, то специалисты службы здравоохранения NHS рекомендуют обращать внимание на следующие явления.
• Чувство усталости и истощения
• Боль в теле
• Головная боль
• Боль в горле
• Заложенность или насморк
• Потеря аппетита
• Диарея
• Тошнота или недомогание.
Медики отмечают, что не все люди обладают одинаковым уровнем защиты от вируса: риску серьезно заболеть COVID-19 по-прежнему остаются подвержены люди пожилого возраста или люди с ослабленным иммунитетом.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие симптомы указывают на нехватку цинка, защищающего организм от простуды.
Тим Спектор (Tim Spector,) полное имя Тимоти Дэвид Спектор
Здоровье
ученый эпидемиолог Королевского колледжа Лондона, профессор
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