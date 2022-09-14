Атопический дерматит у ребенка: факторы риска и причины возникновения

«Кожа — это орган, как и сердце, почки, лёгкие. И как любой орган она имеет свой собственный спектр болезней. А причины появления атопического дерматита могут быть разными», — говорит эксперт.

«При АД чужеродные белки проникают в глубокие слои кожи, и ничто не мешает иммунной системе начать борьбу с этими белками. На данный момент это основная гипотеза формирования пищевой и респираторной аллергии у детей с атопическим дерматитом».

Педиатр Мария Макаршина рассказала об особенностях лечения атопического дерматита у детей.Круг причин и факторов риска достаточно широк — от дефекта генов до нарушения микробиома кожи. Как правило, в последнем случае на наших кожных покровах начинает доминировать золотистый стафилококк.Но ведущим фактором развития атопического дерматита считается атопия — наследственная склонность к аллергическим воспалительным процессам.Это значит, что если в семье есть аллергики, риск развития атопического дерматита у ребенка повышается.В последнее время довольно часто АД развивается на фоне злоупотребления антибиотиками, низкого иммунитета, жизни в неблагоприятной экологической среде.В паре с атопическим дерматитом идет и повышенный риск аллергических реакций на продукты питания — у детей с АД такие реакции встречаются на 30-40% чаще. Но в данном случае первичным является все-таки атопический дерматит, а не аллергия.Как правило, атопический дерматит дает о себе знать впервые в детстве, чаще в возрасте около пяти лет. Но иногда это случается и гораздо раньше.Распознать АД можно по таким характерным признакам, как зуд, высыпания на коже, сухость кожных покровов, хроническое течение болезни, часто имеется семейный анамнез.