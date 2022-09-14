Атопический дерматит у ребенка: факторы риска и причины возникновения

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грустный мальчик

Многие врачи при атопическом дерматите начинают лечить кишечник или аллергию. И это главная ошибка. Лечить при этой патологии нужно именно кожу.

Педиатр Мария Макаршина рассказала об особенностях лечения атопического дерматита у детей.

«Кожа — это орган, как и сердце, почки, лёгкие. И как любой орган она имеет свой собственный спектр болезней. А причины появления атопического дерматита могут быть разными», — говорит эксперт.

Круг причин и факторов риска достаточно широк — от дефекта генов до нарушения микробиома кожи. Как правило, в последнем случае на наших кожных покровах начинает доминировать золотистый стафилококк.

Но ведущим фактором развития атопического дерматита считается атопия — наследственная склонность к аллергическим воспалительным процессам.

Это значит, что если в семье есть аллергики, риск развития атопического дерматита у ребенка повышается.

В последнее время довольно часто АД развивается на фоне злоупотребления антибиотиками, низкого иммунитета, жизни в неблагоприятной экологической среде.

В паре с атопическим дерматитом идет и повышенный риск аллергических реакций на продукты питания — у детей с АД такие реакции встречаются на 30-40% чаще. Но в данном случае первичным является все-таки атопический дерматит, а не аллергия.

Педиатр рассказала, с чем связан атопический дерматит у детей


«При АД чужеродные белки проникают в глубокие слои кожи, и ничто не мешает иммунной системе начать борьбу с этими белками. На данный момент это основная гипотеза формирования пищевой и респираторной аллергии у детей с атопическим дерматитом».

Как правило, атопический дерматит дает о себе знать впервые в детстве, чаще в возрасте около пяти лет. Но иногда это случается и гораздо раньше.

Атопический дерматит. Причины высыпаний на коже ребенка


Распознать АД можно по таким характерным признакам, как зуд, высыпания на коже, сухость кожных покровов, хроническое течение болезни, часто имеется семейный анамнез.
Мария Макаршина
Мария Макаршина
Здоровье
Педиатр
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