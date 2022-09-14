Эффективные средства и мази при варикозе

«Я сама после третьих родов столкнулась с тем, что на „бледных“ ногах все ярче видна сосудистая сетка. Выраженный варикоз — это вообще катастрофа», — говорит эксперт.

Доктор Екатерина Волкова рассказала, какие средства наиболее эффективны при лечении этой патологии.Симптомы, сопутствующие варикозу, мягко говоря, не самые приятные: постоянная тяжесть, ноги, как в кандалах, чувство усталости после ходьбы, боль, судороги ночью и днем, зуд, отечность, расширенные вены, язвы… В запущенной стадии без хирургического лечения не обойтись. И здесь чаще всего нужна консультация флеболога.Но на первоначальных этапах развития патологии дать эффект еще может профилактика и лечение с помощью мазей.Хорошую эффективность показывают препараты, в основе которых экстракт конского каштана. Причем в перечне ингредиентов он должен стоять не на последнем месте, иначе эффекта не ждите.Конечно, речь не идет о том, чтобы использовать конский каштан и его производные в качестве основного лечащего средства, но в комплексной терапии он действительно работает.Второе популярное вещество — гепарин, который можно найти в составе многих мазей, гелей, кремов. Желательно, чтоб вместе с гепарином были анестетики и препараты, которые помогут улучшить кровообращение.Оправданной популярностью пользуются и различные препараты троксерутина. Называть конкретные марки и бренды мы не будем, найти их без труда можно в любой аптеке.Чаще всего эти средства выпускаются в виде геля, который легко наносится и распределяется по коже. Впитываются быстро, уже через полчаса действующее вещество проникает в дерму.Все перечисленные препараты имеют выраженный эффект при лечении варикоза. Для достижения максимальной эффективности и подбора терапии, которая подойдет конкретно вам, обязательно проконсультируйтесь с флебологом.