Найден новый способ успокоить плачущего младенца
Исследование учёных из Центра изучения мозга RIKEN обнаружила новый метод, потенциально позволяющий успокоить плачущих младенцев и повысить качество их сна. С этим явлением сталкивается подавляющее большинство молодых родителей, и оно очень тяжело отражается на их психическом самочувствие.
Наверное, каждая молодая мама расскажет, как часто ей приходится вставать по ночам к плачущему младенцу. Не всегда ей на помощь приходит молодой папа, предпочитающий делать вид, что он ничего не слышит. Но в любом случае, плач ребёнка и его частые пробуждения - это серьёзное испытание для здоровья и психики молодых пап и мам. И у всех существуют разные стратегии, как успокоить малыша и быстрее погрузить его в сон. Одну из них и обнаружили американские учёные.
Возможно, эта стратегия является одной из наиболее популярных в России. Учёные предлагают брать малыша на руки и ходить с ним в течении 5 минут. В этот момент возникает так называемая транспортная реакция, которая является врождённой у многих неполовозрелых млекопитающих. К примеру, у мышей, собак, обезьян, а также людей. Когда животные берут детёнышей и начинают ходить с ними, то те становятся более послушными, а их сердцебиение замедляется.
Исследователи оценивали реакцию 21 малыша при 4 сценариях. Их держали на руках гуляющие или сидящие мамы, малыши оставались лежать в неподвижной кроватке или покачивались в люльке. Именно в тот момент, когда мама шла с ребёнком на руках, малыш гораздо чаще и быстрее успокаивался, а его сердцебиение замедлялось в течении 30 секунд. Подобного эффекта можно было достичь и с помощью люльки или кровати-качалки, но не тогда, когда мама просто держала ребёнка на руках сидя или клала его в обычную кроватку. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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