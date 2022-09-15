Что делать, если ребенка продуло в машине?

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насморк

Путешествия на машине любят многие семьи. Но что делать, если в дороге ребенка продуло?

Педиатр Марина Мягкова поделилась рекомендациями, которые помогут родителям предпринять правильные меры в дороге.

«Вы едите в отпуск на машине с семьей. И во время путешествия ребенок простудился. Что делать? В первую очередь, закрываем в автомобиле окна, чтобы избежать сквозняков», — говорит эксперт.

Но кондиционер не выключаем. Если в машине будет адская жара, ребенок быстрее не поправится. Следим, чтобы разница температур между улицей и салоном авто не превышала 5-7 градусов.

Это особенно важно в тот момент, когда после стоянки вспотевший от жары ребенок садится в машину.

По дороге обращаемся в первый попавшийся медпункт. Врач осмотрит больного. Если это только простуда, доктор подберет лечение, и можно будет продолжить путь.

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В дороге постоянно даем ребенку теплый сладкий чай или морс. Приготовить его очень просто. Покупаем замороженные или свежие ягоды, кладем в термос и заливаем кипятком. Такие напитки придадут сил и помогут быстрее вывести токсины.

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А вот конфеты, печенье и молочные продукты на период болезни из рациона убираем. Еда должна быть легкой и питательной. Подойдут каши, вареные овощи и супы. Когда приедете на место, снова покажитесь врачу.
Марина Мягкова
Марина Мягкова
Здоровье
Педиатр
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Теги : Марина Мягкова, простуда в дороге, болезнь в дороге
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