Что делать, если ребенка продуло в машине?

«Вы едите в отпуск на машине с семьей. И во время путешествия ребенок простудился. Что делать? В первую очередь, закрываем в автомобиле окна, чтобы избежать сквозняков», — говорит эксперт.

Педиатр Марина Мягкова поделилась рекомендациями, которые помогут родителям предпринять правильные меры в дороге.Но кондиционер не выключаем. Если в машине будет адская жара, ребенок быстрее не поправится. Следим, чтобы разница температур между улицей и салоном авто не превышала 5-7 градусов.Это особенно важно в тот момент, когда после стоянки вспотевший от жары ребенок садится в машину.По дороге обращаемся в первый попавшийся медпункт. Врач осмотрит больного. Если это только простуда, доктор подберет лечение, и можно будет продолжить путь.В дороге постоянно даем ребенку теплый сладкий чай или морс. Приготовить его очень просто. Покупаем замороженные или свежие ягоды, кладем в термос и заливаем кипятком. Такие напитки придадут сил и помогут быстрее вывести токсины.А вот конфеты, печенье и молочные продукты на период болезни из рациона убираем. Еда должна быть легкой и питательной. Подойдут каши, вареные овощи и супы. Когда приедете на место, снова покажитесь врачу.