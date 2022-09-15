Чем опасно эмоциональное выгорание врачей
Столкнувшиеся с эмоциональным и физиологическим выгоранием врачи представляют настоящую угрозу для своих пациентов. Риск самых разных проблем со здоровьем у них увеличивается в два раза.
Глобальное исследование показало, что страдающие от так называемого эмоционального выгорания медики чаще бывают вовлечены в происшествия, связанные с угрозой для здоровья и жизни их пациентов. Уставшие врачи с гораздо большей вероятностью мечтают об увольнении, жалеют, что выбрали эту профессию, выражают недовольство работой и получают крайне низкие оценки от собственных пациентов. Выводы этого исследования особо актуальны, поскольку интенсивность эмоционального выгорания резко увеличилась из-за огромного роста нагрузок на врачей в период коронавирусной пандемии.
Стресс и эмоциональное истощение из-за переутомления грозит не только врачам, но медики имеют дело с человеческими жизнями, и здесь цена ошибки очень высока. Совместная команда британских и греческих учёных провела метаанализ 170 наблюдательных исследований, оценивающих связь между эмоциональным выгоранием врачей, их удовлетворённость собственной карьерой и качеством обслуживания пациентов. Всего исследования охватили более 239 000 медиков из самых разных стран мира.
«Перегоревшие» врачи в два раза чаще вовлекались в инциденты, влиявшие на безопасность их больных, проявляли низкие показатели профессионализма, получали плохие оценки от пациентов. Наиболее часто от выгорания, как это ни странно, страдали самые физически крепкие врачи в возрасте от 20 до 30 лет. Возможно, это связано с тем, что таких медиков чаще всего привлекают к авральной работе. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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