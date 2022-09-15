Что может помочь от запора: 4 совета, которыми делятся медики

«Запоры могут вызываться усугублением вялотекущего кишечного воспаления. В свою очередь, профилактика воспаления, улучшение здоровья кишечника и стимуляция кишечных мышц может стать отличным способом нормализовать перистальтику», - сказала доктор Уильямс, объясняя, что может помочь от запора.

Запор является распространенным симптомом дисбактериоза кишечника – несбалансированного микробиома, который подвергается хроническому воспалению. Наличие запора не обязательно означает, что у человека именно воспаление или дисбактериоз. В большинстве случаев его причиной становятся особенности рациона, низкое потребление жидкости, стресс или изменения в образе жизни. Но если проблема запора начинает возникать чаще и сам он оказывается все более продолжительным, то основной причиной может быть воспаление, об этом в интервью Eatingwell рассказала доктор медицинских наук и эксперт по вопросам питания Кэролин Уильямс.Эксперт озвучила лучшие, по ее мнению, рекомендации медиков, способствующие решению проблемы.Запоры на постоянной основе часто говорят о низком уровне полезных бактерий из рода Lactobacillus и Bifidobacterium в кишечнике. Их пищевыми источниками являются ферментированные продукты, такие как йогурт, кефир, квашеная капуста, кимчи, чайный гриб.Влага важна для профиактики запоров, независимо от их причины. При затруднениях с дефекацией следует увеличит потребление жидкости на 2-4 чашки в день.Овощи, фрукты, орехи, семена, цельнозерновые продукты – клетчатка в них присутствует как в растворимой, так и в нерастворимой форме: обе способствует пищеварению, формированию стула и эффективному прохождению через толстую кишку. Большинство из этих продуктов также содержат различное количество пребиотических волокон, которые необходимы кишечным микробам.Наряду с гидратацией и клетчаткой, физическая активность тоже помогает делать стул регулярным, стимулируя кровоток и мышцы желудочно-кишечного тракта, ускоряя прохождение каловых масс через толстую кишку. Кроме того, физические упражнения способствуют улучшению количества, разнообразия и метаболической активности полезных микробов в кишечнике. Заниматься ими следует не менее 10–15 минут каждый день.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что употребление грецких орехов помогает продлить жизнь