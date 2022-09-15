Употребление грецких орехов названо способом продлить жизнь

Нижний индекс массы тела.

Нижний обхват талии.

Пониженное кровяное давление.

«Люди, которые регулярно едят грецкие орехи, также имеют меньшую склонность к прибавке в весе и значительно более низкий уровень глюкозы в крови натощак, обладают лучшим профилем факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний», - констатировали исследователи.

«Пять порций орехов в неделю могут снизить риск образования тромбов и сердечных заболеваний на целых 50 процентов».