Детям с ожирением полезно смотреть видеоролики
Видео о здоровом питании может помочь детям с лишним весом и ожирением похудеть. К такому выводу пришли исследователи из Детской больницы в немецком Ганновере.
Просмотр видеороликов о том, как готовить здоровую пищу, меньше есть и выбирать более полезный рацион способен помочь детям с ожирением похудеть, тем самым снизив риск развития диабета и стать более счастливыми. Исследователи предполагают, что полученные ими выводы должны помочь в лечении детского ожирения. Доказано, что так называемая онлайн-медицина может быть такой же эффективной, как и личные встречи. В эксперименте приняли участие 189 детей с ожирением.
Они следовали особой видеопрограмме по контролю веса, причём эксперимент начался в конце 2020, когда в Германии действовал уже второй по очереди карантин из-за коронавируса. Во время исследования многие участники более активно употребляли фрукты и овощи и снизили уровень поглощения сладостей, а также безалкогольной газировки. При этом количество суточных приёмов пищи по-прежнему составляло 4,1 раза.
В целом, около 70% детей похудели и тем самым продемонстрировали укрепление здоровья. Они довольно часто просматривали образовательные видеоролики, касающиеся выбора здорового питания, а также количества еды, которую рекомендуется употреблять в течение дня. Также эти видео в интересной для юных зрителей манере говорили о пользе физической активности. В эксперименте приняли участие дети и подростки от 8 до 17 лет, но средних возраст составлял 12 лет. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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