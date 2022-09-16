Врач рассказала, чем опасна низкая температура в доме

«На фоне низких температур собственная микрофлора начинает размножаться интенсивнее, что способствует обострению хронических процессов», - сказала Людмила Хохлова.

«Холод является фактором, усугубляющим течение хронических болезней сердечно-сосудистой, костно-мышечной, выделительной, периферической нервной и эндокринной систем. Например, это относится к ишемической болезни сердца, гипертензивным состояниям, диабету».