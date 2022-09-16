Врач рассказала, чем опасна низкая температура в доме
При переохлаждении увеличивается риск возникновения многих заболеваний: в их числе ОРВИ, сердечные патологии, дисфункции нервной или эндокринной системы, сообщила врач Людмила Хохлова.
Хохлова рассказала «Известиям», что в холодное время года температура в доме не должна быть ниже 20 градусов. Медик заметила, что нахождение в помещении, где некомфортно прохладно, неблагоприятно сказывается на организме. По словам врача, в таких условиях могут обостряться имеющиеся хронические нарушения.
«На фоне низких температур собственная микрофлора начинает размножаться интенсивнее, что способствует обострению хронических процессов», - сказала Людмила Хохлова.
Врач добавила, что переохлаждение вызывает рефлекторную реакцию организма, проявляемую как сужение сосудов и капилляров. Это, в свою очередь, замедляет иммунный ответ, и возникают предпосылки к заболеваемости. В частности, из-за воздействия холодных температур усиливается подверженность острым респираторным инфекциям: ринитам, бронхитам, пневмонии, тонзиллитам. К тому же, дополнила специалистка:
«Холод является фактором, усугубляющим течение хронических болезней сердечно-сосудистой, костно-мышечной, выделительной, периферической нервной и эндокринной систем. Например, это относится к ишемической болезни сердца, гипертензивным состояниям, диабету».
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