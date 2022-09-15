Кому особенно опасно сидеть в позе нога на ногу: хирург Елисеев

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пара сидит на скамейке

По словам врача-хирурга Максима Елисеева, для человеческого организма считается неестественным сидеть подолгу в позе нога на ногу.

В интервью хирурга Елисеева прозвучали пояснения о том, кому особенно опасно сидеть, кладя нога на ногу. Врач подчеркнул, что привычка проводить ежедневно много часов в такой позе значительно вредит здоровью.

В комментарии «Вечерней Москве» Елисеев заметил, что при таком положении скрещенных ног нарушается функционирование поясничных и тазовых мышц, происходит деформация костей.

«Если ненадолго расположить нога на ногу или скрестить ноги, можно достичь расслабления мышц, – но при длительном положении тела в такой позе происходит неправильная работа мышц поясницы и таза, что приводит к деформации тазовых костей».

Врач-хирург уточнил, что когда подобное сидение становится привычкой, это может привести к перекошенному тазу, ухудшению осанки.

Также, добавил специалист, в такой позе может повышаться артериальное давление. Вдобавок возникает риск увеличения густоты крови с образованием тромбов.

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Елисеев проинформировал, что особенно опасно сидеть, опустив ногу на ногу людям, у которых имеется сахарный диабет, атеросклероз артерий в нижних конечностях, а также беременным женщинам.

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