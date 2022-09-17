Цвет налета на языке говорит о проблемах с печенью и других болезнях: врач

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девушка показывает язык

По словам иммунолога Ирины Ярцевой покрывающий язык налет может иметь разные оттенки в зависимости от возникающих в организме заболеваний.

В интервью врача прозвучало напоминание, что покрытие языка начинает меняться в своем цвете, когда развиваются болезни ЖКТ.

«При заболеваниях ЖКТ язык может быть разного цвета. Бывает и плотный белый, бывает и желтый, даже коричневый, черный, в зависимости от того, какая причина», - рассказала Ирина Ярцева «Москве 24».

Кроме того, желтый оттенок налета может означать проблемы, возникшие в работе печени или желчного пузыря.

В свою очередь, если язык становится черным, это позволяет заподозрить грибковую инфекцию – например, кандидоз пищевода или желудка, который может возникнут в условиях приема антибиотиков.

Также, заметила Ярцева, налет начинает покрывать язык и заднюю стенку глотки при вирусных заболеваниях, том же ОРВИ.

О чем расскажет налет на языке?


«Когда возникает ангина, белый нестирающийся налет налет с миндалин переходит на язык», - проинформировала специалист.

Ярцева подчеркнула, что при появлении необычного налета – слишком плотного, с нехарактерным цветом, настораживающего – следует обращаться за помощью к медикам, только так можно определит настоящую причину отклонения.

Изменение цвета налета на языке может говорить о заболеваниях


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Ирина Ярцева
Ирина Ярцева
Здоровье
врач-терапевт, иммунолог
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