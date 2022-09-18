Дефицит белка: откуда он берется и как его восполнить?

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мясо

Доктор Ольга Лисенкова рассказала о наиболее популярных причинах возникновения белка в организме, а также как исправить ситуацию.

Можно выделить три основные причины дефицита белка в организме: его недостаточное поступление, плохое усвоение и расход выше нормы.

«Сколько нужно белка в сутки? Обычно рекомендуют принимать 1-1,5 г белка на 1 кг массы тела. В расчёт берется здоровый вес. При этом растущий детский организм, беременная женщина, спортсмен расходуют белка больше, значит и потребление должно соответствовать хотя бы 1,5 г на 1 кг веса», — говорит эксперт.

Проверить уровень белка можно сдав анализ крови. Показатели должны быть не ниже 75г/л. Лучше выше. В противном случае о крепком иммунитете и хорошем самочувствии можно забыть.

Чаще всего нехватка белка появляется из-за того, что изначально в нашем ежедневном рационе не хватает белка. Мы потребляем слишком много углеводов, а вот с белками у многих беда. Источниками этого нутриента являются мясо, рыба, яйца. Часто с проблемой дефицита белка сталкиваются вегетарианцы.

Если вы потребляете достаточно белка с пищей, но все равно есть проблемы, значит дело в том, что белки не усваиваются. Это может происходить из-за болезней желудка, желчного, воспалительных процессов в кишечнике.

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С проблемой неусвоения также рискуют столкнуться те, кто постоянно принимает препараты омепрозола, лекарства от изжоги, при низком уровне соляной кислоты в желудке.

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Нехватка ферментов поджелудочной и нарушения оттока желчи — тоже одна из причин плохого усвоения белка, он просто не может должным образом перевариться и расщепиться на аминокислоты. Непереваренный до конца белок просто медленно гниет в кишечнике, отравляя организм токсинами. Чтобы понять, насколько хорошо ваш кишечник переваривает белки, нужно сдать анализ кала.
Ольга Лисенкова
Ольга Лисенкова
Здоровье
Терапевт
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