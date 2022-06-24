Нутрициолог объяснила, чем опасен дефицит белка в рационе

«Представьте, что вы строите дом из кирпичей-аминокислот. Стройматериалы должны быть полноценными для того, чтобы дом прослужил долгие годы и не развалился. Где нам брать этот материал? Из пищи!», — говорит эксперт.

Как известно, белок — это главный строительный материал в нашем организме. В свою очередь сам белок состоит из аминокислот, которые принимают участие буквально во всех процессах в нашем организме.Без белков не из чего образоваться ферментам, некоторые гормоны тоже синтезируются из белков.Красивые и здоровые волосы и ногти тоже напрямую зависят от того, сколько белка вы съедаете. Крепкие кости, высокий ферритин и гемоглобин, сильный иммунитет — все это имеет прямую взаимосвязь с присутствием белковой пищи в рационе.Сколько нужно съедать в день? Для взрослых расчет такой: 1,5 г белка на каждый кг веса. Детям нужно больше, потому что растущий организм испытывает в белке особенную потребность. Причем, чем меньше ребенок, тем эта потребность выше. В возрасте от года до трех лет — 4,5 г белка на кг веса. В сутки!Попробуйте в течение нескольких дней вести дневник питания и записывать все, что вы едите. Можете воспользоваться помощью специальных приложений-счетчиков КБЖУ, которые можно скачать в интернете. У большинства людей сегодня преобладает углеводный тип питания.