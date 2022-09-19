У ребенка насморк: можно ли вести его в детский сад или лучше пересидеть дома?

«Схема „не ходить в сад, пока не высохнет последняя соплинка“ не работает. Любой ребёнок заразен за 12-24 часа до проявления симптомов болезни. То есть если в понедельник вечером у малыша поднялась температура, и днем он был в саду, то он уже заразил 90% группы», — говорит эксперт.

«Слизистой бронхов и носа нужно успокоиться. Но вируса эти выделения уже не содержат».

Все родители мечтают о том, что их дети не болели. Увы, это невозможно. Дети болели и будут болеть всегда. Этот факт надо принять.То есть предвидеть этот фактор невозможно. Ребенок уже был заразным, когда никаких внешних признаков заболевания еще не было и в помине.Вирус может спокойно оседать на игрушках и некоторых поверхностях и какое-то время жить там. То есть даже если больного ребенка изолировать, нет никаких гарантий, что его условный вирус остался в группе заражать других детей.Заболевать дети могут не только в группе. Нянечки и воспитатели, родители других детей — тоже живые люди, и они тоже могут быть носителями вирусов. С симптомами или без них. То есть заразиться ребенок может где угодно и от кого угодно.Если мы не имеем дело с опасными инфекциями, острыми признаками ОРВИ, высокой температурой и другими тяжелыми состояниями, примерно на пятый день болезни ребенок уже не заразен. При этом такие вторичные симптомы, как кашель и сопли могут присутствовать еще в течение месяца!Выход — укреплять и формировать иммунитет. Если иммунная система уже выработала антитела, ребенок не заболеет, даже если будет спать с инфицированным в одной кровати. Нет иммунитета — заражение неизбежно.Чтобы укреплять детский иммунитет, чаще проветривайте помещение, делайте влажную уборку, закаливайте ребенка, чаще мойте руки сами и приучите к этому ребенка, гуляйте на свежем воздухе, делайте прививки согласно календарю вакцинации.