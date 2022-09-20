Как лечить амилоидоз сердца
К британскому доктору Элли Кэннон обратилась женщина, 84-летнему супругу которой поставили диагноз амилоидоз сердца. Ему предложили пройти лечение экспериментальным препаратом, но оба супруга испытывают хорошо известные опасения по этому поводу и просит разъяснить, что это вообще за болезнь.
Амилоидоз происходит в тот момент, когда белок амилоид скапливается в тех частях нашего тела, где его быть не должно. К примеру, в сердце, и тогда речь идёт о амилоидозе сердца. Кстати, это довольно редкая патология, но она может быть очень серьёзной, приводя к отказу органов. Накопления амилоидов могут вызывать уплотнения сердца и его утолщение.
Если это происходит, то главный насос нашего организма плохо перекачивает кровь, что провоцирует усталость, одышку и отёки лодыжек. Лечение амилоидоза на ранней стадии имеет решающее значение. Если вам предложили экспериментальный препарат, у которого уже имеется хорошая репутация, то стоит попробовать.
Такие препараты обычно используют генетический материал или антитела для предотвращения накопления проблемного белка. Чем раньше пациент начнет терапию, тем меньше вреда будет причинено сердцу. Если же болезнь будет запущена, то придётся прибегнуть к химиотерапии. Как правило, врачи предлагают только то, что они считают крайне полезным для своих пациентов. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Элли Кэннон
Здоровье
штатный врач-консультант изданий Mail on Sunday и Mailonline
Оставить комментарий