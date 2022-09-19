Медик назвал симптомы слишком низкого уровня сахара в крови

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плохое самочувствие

Если эпизоды снижения содержания сахара в крои начинают повторяться, это может быть симптомом возникшего в организме заболевания, сообщил в интервью врач Джагдиш Хубчандани.

Медик объясни, что уровню сахара в крови свойственно колебаться на протяжении дня – его снижение (гипогликемия) может объясняться рядом причин.

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«Это может произойти из-за приема лекарств, злоупотребления алкоголем, энергичных физических тренировок или голода из-за пропуска приема пищи», - цитирует медик журнал ETNT.

Доктор Хубчандани предупредил: регулярно возникающие у человека состояния гипогликемии являются симптомом вероятных серьезных нарушений. Также слишком низкий уровень сахара в крови связан с риском возникновения судорог, комы, смерти.

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Медиком были названы симптомы слишком низкого уровня сахара в крови.
  • Внезапное чувство слабости.
  • Озноб.
  • Бледность и холодный пот.
  • Головокружение.
  • Чувство покалывания или раздражения кожи.
  • Мышечные подергивания.
  • Резкие перепады настроения: раздражительность, тревожность или плаксивость.
  • Спутанность сознания.
  • Трудности с концентрацией.
«Также человек может испытывать сильный голод или жажду. Таким образом, по словам врача, тело посылает в мозг сигналы, что необходимо начать бороться с нехваткой сахара. При глубоком истощении организма из-за недостатка сахара могут проявиться и неспособность ходить, нарушения речи или зрения», - добавил эксперт.

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