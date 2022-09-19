Медик назвал симптомы слишком низкого уровня сахара в крови

«Это может произойти из-за приема лекарств, злоупотребления алкоголем, энергичных физических тренировок или голода из-за пропуска приема пищи», - цитирует медик журнал ETNT.

Внезапное чувство слабости.

Озноб.

Бледность и холодный пот.

Головокружение.

Чувство покалывания или раздражения кожи.

Мышечные подергивания.

Резкие перепады настроения: раздражительность, тревожность или плаксивость.

Спутанность сознания.

Трудности с концентрацией.

«Также человек может испытывать сильный голод или жажду. Таким образом, по словам врача, тело посылает в мозг сигналы, что необходимо начать бороться с нехваткой сахара. При глубоком истощении организма из-за недостатка сахара могут проявиться и неспособность ходить, нарушения речи или зрения», - добавил эксперт.