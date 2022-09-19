Медик назвал симптомы слишком низкого уровня сахара в крови
Если эпизоды снижения содержания сахара в крои начинают повторяться, это может быть симптомом возникшего в организме заболевания, сообщил в интервью врач Джагдиш Хубчандани.
Медик объясни, что уровню сахара в крови свойственно колебаться на протяжении дня – его снижение (гипогликемия) может объясняться рядом причин.
«Это может произойти из-за приема лекарств, злоупотребления алкоголем, энергичных физических тренировок или голода из-за пропуска приема пищи», - цитирует медик журнал ETNT.
Доктор Хубчандани предупредил: регулярно возникающие у человека состояния гипогликемии являются симптомом вероятных серьезных нарушений. Также слишком низкий уровень сахара в крови связан с риском возникновения судорог, комы, смерти.
Медиком были названы симптомы слишком низкого уровня сахара в крови.
- Внезапное чувство слабости.
- Озноб.
- Бледность и холодный пот.
- Головокружение.
- Чувство покалывания или раздражения кожи.
- Мышечные подергивания.
- Резкие перепады настроения: раздражительность, тревожность или плаксивость.
- Спутанность сознания.
- Трудности с концентрацией.
«Также человек может испытывать сильный голод или жажду. Таким образом, по словам врача, тело посылает в мозг сигналы, что необходимо начать бороться с нехваткой сахара. При глубоком истощении организма из-за недостатка сахара могут проявиться и неспособность ходить, нарушения речи или зрения», - добавил эксперт.
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