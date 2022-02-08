Опасное падение сахара в крови: ранние признаки гипогликемии

«Одним из ранних признаков гипогликемии является ставшее внезапно затуманенным или ослабленным зрение».

Повышенная нервозность, раздражительность, беспокойство

Внезапное сильное потоотделение, озноб.

Спутанность сознания.

Головокружение.

Учащенное сердцебиение.

Падение уровня энергии, сильная слабость.

«Менее распространенными симптомами гипогликемии являются бледность кожи и покалывание или онемение губ, языка, щек, а также проблемы с координацией и чувство сильной сонливости».