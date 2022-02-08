Опасное падение сахара в крови: ранние признаки гипогликемии
Падение уровня сахара в крови (гипогликемия) может быть очень опасным явлением у людей с диабетом, которые рискуют пострадать из-за гипогликемической комы.
Снижение содержания сахара в крови может произойти даже у самых здоровых людей – этому обычно способствуют длительные периоды без пищи или сильный стресс. Но диабетики подвержены гипогликемии в большей степени, поскольку их заболевание влияет на вероятность резких колебаний уровня сахара в крови, а также на их частоту в течение дня. Подобное падение сахара может варьироваться от легкой до тяжелой степени, и если у человека с диабетом возникают серьезные симптомы, ему необходимо вызвать скорую помощь.
Американская диабетическая ассоциация напоминает, что
«Одним из ранних признаков гипогликемии является ставшее внезапно затуманенным или ослабленным зрение».
Другие ранние признаки гипогликемии.
- Повышенная нервозность, раздражительность, беспокойство
- Внезапное сильное потоотделение, озноб.
- Спутанность сознания.
- Головокружение.
- Учащенное сердцебиение.
- Падение уровня энергии, сильная слабость.
«Менее распространенными симптомами гипогликемии являются бледность кожи и покалывание или онемение губ, языка, щек, а также проблемы с координацией и чувство сильной сонливости».
Также медики напоминают, что симптомы гипогликемии могут возникать ночью и включают ночные кошмары, плач во время сна, беспокойство, сильное потоотделение и чувство усталости или раздражительности, ощущаемое при пробуждении. Врачи подчеркивают: если уровень сахара в крови остается низким слишком долго, это может вызвать опасные осложнения, включая потерю сознания и состояние комы.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие симптомы говорят о возникновении гипергликемии, состоянии чрезмерно высокого уровня сахара в крови.
Американская диабетическая ассоциация (American Diabetes Association (ADA)
Здоровье
организация, базирующаяся в США, специализирующаяся на распространении информированности о диабете
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