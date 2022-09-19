Названы признаки начавшегося повреждения печени из-за употребления алкоголя

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плохое самочувствие

Признаки проблем с печенью, возникающих в связи с употреблением алкоголя, «могут проявляться по всему телу», предупреждают врачи.

Одним из последствий «дружбы» с алкоголем является жировая болезнь печени – органа, ответственного за расщепление спиртного и его выведение из организма. Этот процесс может серьезно повредить печень, так как вырабатываются вредные вещества. Также переработка алкоголя печенью приводит к накоплению в ней жира.

Симптомы проблем в ее состоянии могут проявляться по всему телу, сообщила медсестра Джиллиан Мэй, которой были названы признаки начавшегося повреждения печени из-за употребления алкоголя.

«Большая часть алкоголя, который вы пьете, расщепляется печенью. Когда ее работа нарушается, симптомами могут быть частые головные боли, изжога, потеря веса без видимых причин», - цитирует медработницу Express Health.

Кроме того, добавила она, пострадавшие люди могут чувствовать некоторые изменения в животе: возможно появление таких симптомов, как тошнота, рвота, газы, диарея.

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Также при повреждении печени организм перестает нормально переваривать пищу, фильтровать токсины. Это, в свою очередь, сказывается на стуле, который становится слишком жирным и липким, меняет цвет. Вдобавок вместе с мочой он может приобретать резко выраженный неприятный запах.

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