Сочетания некоторых продуктов с лекарствами могут быть опасными для человека

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таблетка в руке

Существуют продукты, с которыми нельзя совмещать лекарства, – об этом предупредила в интервью врач-эндокринолог Ирина Калинина.

Медик рассказала, что, попадая в организм, лекарственные препараты взаимодействуют с пищевыми компонентами. Ряд веществ, содержащихся в продуктах, могут негативно влиять на усвоение тех или иных медикаментов.

«Например, кислые фруктовые и овощные соки снижают действие антибиотиков, антисекреторных средств, а также препаратов против опухолей и с содержанием железа», - сообщила Калинина «Москве 24».

Медик добавила, что некоторые сочетания продуктов и лекарств может оказаться опасным. В частности к ним относится употребление клюквы или клюквенного сока при приеме антикоагулянтов – средств, лечащих тромбоз. По словам Калининой, биологически активные соединения клюквы могут нарушать действие данных препаратов и способствовать кровотечению.

Помимо того, лекарства-аннтикоагулянты медик посоветовали не сочетать с продуктами, которые насыещны витамином К (не следует есть огурцы, сою, фасоль, зеленый листовой салат, капусту, шпинат). При высоком уровне этого витамина в организме эффективность таких медикаментов снижается.

Также врач призвала не пить молоко, прижимая некоторые лекарства.

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«При взаимодействии  с молоком антикоагулянтов, а также антибиотиков и мочегонных лекарств образующиеся реакции могут снижать всасываемость перечисленных лекарственных средств. Иногда значительно – до 80%», - сказала специалистка.

Тем, кто принимает препараты с железом, медик порекомендовала избегать их сочетаний с молочными продуктами, чаем, кофе, орехами, пшеничным хлебом, пшенной кашей.

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