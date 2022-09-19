Сочетания некоторых продуктов с лекарствами могут быть опасными для человека
Существуют продукты, с которыми нельзя совмещать лекарства, – об этом предупредила в интервью врач-эндокринолог Ирина Калинина.
Медик рассказала, что, попадая в организм, лекарственные препараты взаимодействуют с пищевыми компонентами. Ряд веществ, содержащихся в продуктах, могут негативно влиять на усвоение тех или иных медикаментов.
«Например, кислые фруктовые и овощные соки снижают действие антибиотиков, антисекреторных средств, а также препаратов против опухолей и с содержанием железа», - сообщила Калинина «Москве 24».
Медик добавила, что некоторые сочетания продуктов и лекарств может оказаться опасным. В частности к ним относится употребление клюквы или клюквенного сока при приеме антикоагулянтов – средств, лечащих тромбоз. По словам Калининой, биологически активные соединения клюквы могут нарушать действие данных препаратов и способствовать кровотечению.
Помимо того, лекарства-аннтикоагулянты медик посоветовали не сочетать с продуктами, которые насыещны витамином К (не следует есть огурцы, сою, фасоль, зеленый листовой салат, капусту, шпинат). При высоком уровне этого витамина в организме эффективность таких медикаментов снижается.
Также врач призвала не пить молоко, прижимая некоторые лекарства.
«При взаимодействии с молоком антикоагулянтов, а также антибиотиков и мочегонных лекарств образующиеся реакции могут снижать всасываемость перечисленных лекарственных средств. Иногда значительно – до 80%», - сказала специалистка.
Тем, кто принимает препараты с железом, медик порекомендовала избегать их сочетаний с молочными продуктами, чаем, кофе, орехами, пшеничным хлебом, пшенной кашей.
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