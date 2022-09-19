Сочетания некоторых продуктов с лекарствами могут быть опасными для человека

«Например, кислые фруктовые и овощные соки снижают действие антибиотиков, антисекреторных средств, а также препаратов против опухолей и с содержанием железа», - сообщила Калинина «Москве 24».

«При взаимодействии с молоком антикоагулянтов, а также антибиотиков и мочегонных лекарств образующиеся реакции могут снижать всасываемость перечисленных лекарственных средств. Иногда значительно – до 80%», - сказала специалистка.