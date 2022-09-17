Соленья способствуют ускоренному старению: диетолог Гинзбург

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соленья

Любовь к соленьям и их регулярное поедание способствует раннему появлению симптомов старения, констатирует известный российский диетолог Михаил Гинзбург.

Пищевые привычки, пристрастия к определенным продуктам отражаются на внешнем виде человека – могут как замедлять, так и стимулировать проявление старения. Об этом напомнил в интервью диетолог Гинзбург, назвавший соленья «продуктом, вызывающим преждевременное старение».

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Эксперт заметил, что одним из самых любимых у россиян перекусом являются соленые помидоры и соленые огурцы. Многие считают эти продукты хорошим и даже полезным добавлением к зимнему рациону – ведь это овощи. Но Гинзбург подчеркнул, что сравнивать их со свежими овощами не следует. Соленые однозначно вредны, поскольку способствуют перегрузке солью, которая в большом количестве провоцирует развитие разных заболеваний и серьезно вредит сосудам.

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«Соленые огурцы и помидоры вредны, потому что перегрузка организма солью ускоряет старение и развитие возрастных болезней», - сказал диетолог в комментарии NEWS.ru.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему есть приготовленные в фольге блюда опасно для здоровья.
Михаил Гинзбург
Михаил Гинзбург
ЗОЖ
директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, доктор медицинских наук
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