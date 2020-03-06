БАДы, которые нельзя смешивать с сердечными лекарствами
Травяные добавки (БАДы) оказывают сильное воздействие на организм. Некоторые могут взаимодействовать с рецептурными препаратами, используемыми для лечения сердечно-сосудистых заболеваний - высокого кровяного давление и сердечной недостаточности. Некоторые из "сочетаний" могут быть опасными.
Многие БАДы могут взаимодействовать с лекарствами от сердечно-сосудистых заболеваний. Например, с варфарином, разжижающим кровь:
- Шалфей
- Лакрица
- Зверобой
Если врач говорит, что можно использовать БАД в сочетании с лекарством, убедитесь, что вы тщательно следовали инструкциям по дозировке. Следите за любыми необычными признаками или симптомами, возникающими при взаимодействии с препаратами, такими как:
- Быстрое сердцебиение
- Изменения кровяного давления
Опасные сочетания
Прием коэнзима Q-10 снижает:
- Эффективность варфарина
- Артериальное давление, если вы принимаете блокатор кальциевых каналов.
- Антикоагулянты - варфарин, аспирин.
- Блокаторы кальциевых каналов. Риск чрезмерно низкого кровяного давления.
- Дигоксин (Ланоксин). Усиливает действие дигоксина и подвергает риску аритмии.
- Аспирин
- Клопидогрел
- Варфарин
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