БАДы, которые нельзя смешивать с сердечными лекарствами

БАДы, которые нельзя смешивать с сердечными лекарствами

Травяные добавки (БАДы) оказывают сильное воздействие на организм. Некоторые могут взаимодействовать с рецептурными препаратами, используемыми для лечения сердечно-сосудистых заболеваний - высокого кровяного давление и сердечной недостаточности. Некоторые из "сочетаний" могут быть опасными.

Многие БАДы могут взаимодействовать с лекарствами от сердечно-сосудистых заболеваний. Например, с варфарином, разжижающим кровь:
  • Шалфей
  • Лакрица
  • Зверобой
Вот почему важно поговорить с лечащим врачом, прежде чем принимать травяные добавки (БАДы), если вы принимаете лекарства по рецепту. Врач поможет избежать рискованного взаимодействия.

Если врач говорит, что можно использовать БАД в сочетании с лекарством, убедитесь, что вы тщательно следовали инструкциям по дозировке. Следите за любыми необычными признаками или симптомами, возникающими при взаимодействии с препаратами, такими как:
  • Быстрое сердцебиение
  • Изменения кровяного давления

Опасные сочетания


Прием коэнзима Q-10 снижает:
  • Эффективность варфарина
  • Артериальное давление, если вы принимаете блокатор кальциевых каналов.
Шалфей взаимодействует с сердечными лекарствами, включая:
  • Антикоагулянты - варфарин, аспирин.
  • Блокаторы кальциевых каналов. Риск чрезмерно низкого кровяного давления.
  • Дигоксин (Ланоксин). Усиливает действие дигоксина и подвергает риску аритмии.
Примула увеличивает риск кровотечения, если вы принимаете антикоагулянт:
  • Аспирин
  • Клопидогрел
  • Варфарин

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Теги : БАДы, лекарства
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БАДы, которые нельзя смешивать с сердечными лекарствами