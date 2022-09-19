Почему осенью могут возникать спазмы в животе: терапевт Маликова
Осенью спазмы в животе могут возникать в связи с ухудшением психоэмоционального состояния – об этом сообщила в интервью терапевт Софья Маликова.
По словам врача, состояние пищеварительного тракта, в особенности, кишечника тесно связано с работой мозга и эмоциями человека, что подтверждается рядом научных исследований. Осенью для психоэмоционального здоровья людей наступает неблагоприятный период: холода и ненастье, отсутствие прогулок и других приятных летних развлечений, а также недостаток солнца взывают изменения в выработке гормонов, влияющих на настроение. Оно начинает ухудшаться, на что реагирует ЖКТ, утверждает врач Маликова.
«Осенью настроение людей ухудшается в связи с недостатком инсоляции и сокращением светового дня. Все отделы желудочно-кишечного тракта реагируют на отрицательные эмоции в виде спазмов, болей в верхних отделах живота по ходу кишечника», - рассказала терапевт URA.RU.
Маликова отметила, что характер болей и спазмов в животе моет быть резким, неприятным. У тревожных, страдающих ипохондрией людей это может способствовать усилению их состояний.
В свою очередь, если спазмы оказываются длительными и периодически отворяются, это может стать причиной органических изменений, вызываемых негативными процессами в слизистой желудка, которые могут вести к эрозиям или энтероколиту.
Также врач указала на негативный эффект рациона. Осенью питание людей становится обычно более плотным и калорийным, в нем становится больше переработанной и тяжелой, либо сдобренной специями пищи – все это не может не сказатся на ЖКТ.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продукты называются врачом наиболее вредными для печени.
Софья Маликова
Здоровье
врач-терапевт, гастроэнтеролог «ИНВИТРО-Урал»
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