Какие продукты наиболее вредны для печени: врач Тихомирова
Насыщенные углеводами продукты, которые в большом количестве присутствуют в рационе и провоцируют набор веса, являются наиболее вредоносными для печени человека, проинформировала терапевт и диетолог Елена Тихомирова.
Объясняя, какие продукты являются наиболее вредными для печени, Тихомирова отметила в интервью «Известиям»:
«К числу наиболее опасных для печени продуктов относятся сладости, чрезмерное количество фруктов, круп и хлеба».
Специалистка уточнила: невозможно сказать, что какой-то конкретный продукт может способствовать повреждению печени. Речь идет, скорее, о сложившейся у человека системе питания, пищевых привычках. В частности, органу вредит привычка есть много сладкого, мучного, избыток углеводной и калорийной пищи. У человека с таким рационом, скорее всего, разовьется жировой гепатоз или ожирение печени.
Обилие фруктов, по словам Тихомировой, тоже не идет на пользу печени. Содержащаяся в них фруктоза может провоцировать быстрое накопление жира в печени.
Кроме того, вредными для этого органа являются блюда, сочетающие много жира и соли.
«Серьезный вред печени наносят комбинации жира, соли и углеводов, например жареная картошка, или покрытые жирными заправками макароны, плов», - предупредила врач
Ранее портал MedikForum.ru писал о проблеме неконтролируемого переедания, возникающего в холодное время года.
Елена Тихомирова
ЗОЖ
врач-терапевт, диетолог
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