Какие продукты наиболее вредны для печени: врач Тихомирова

«К числу наиболее опасных для печени продуктов относятся сладости, чрезмерное количество фруктов, круп и хлеба».

«Серьезный вред печени наносят комбинации жира, соли и углеводов, например жареная картошка, или покрытые жирными заправками макароны, плов», - предупредила врач