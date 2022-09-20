Красные родинки на теле: нужно ли от них избавляться?

«В первую очередь, такие специфические родинки указывают на проблемы с поджелудочной железой и на хронический панкреатит», — говорит эксперт.

Врач-эндокринолог Наталья Либеранская рассказала, признаком каких именно патологий могут быть появившиеся красные родинки на теле и объяснила, почему нельзя игнорировать этот симптом.Чаще всего красные родинки появляются на фоне хронических патологий с поджелудочной и при хроническом панкреатите. То есть симптом развивается не мгновенно, а как правило, требует времени.При особенно тяжелых состояниях (острый панкреатит или тяжелая интоксикация, алкогольная и так далее) может появиться сразу много родинок. Это говорит о том, что организму нужна помощь, сам он не справиться.Также такие внезапно появившиеся родинки могут быть признаком нарушений в работе печении и утяжелении детоксикации в печени, а также эстроген-доминирования. Последнее состояние говорит о том, что печень не может полноценно отработать и вывести из организма эстрогены, которые уже сделали свое дело.Могут ли родинки исчезнуть со временем сами или от них нужно избавляться? Сами они не исчезнут. Чтобы убрать их совсем или хотя бы уменьшить их внешнее проявление, нужно в первую очередь уделить внимание детоксикации в печени, а также нормализовать функции поджелудочной железы.