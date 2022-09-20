Рак кишечника: признаком может быть выделение «необычного вещества»
Врачи советуют не оставлять без внимания любые необычные выделения, поскольку это может оказаться признаком рака.
Кишечник относится к нижней части пищеварительной системы, включая толстую кишку и прямую кишку. Когда возникает колоректалный рак, он может вызывать симптомы, сходные с проявлениями многих других видов рака – например, усталость, слабость, потерю веса. Но поскольку он также нарушает функцию определенного пищеварительного органа, у него могут быть более специфические симптомы, об этом сообщает Express Health.
В частности, одним из признаков рака кишечника, зафиксированных у пациентов, является выделение из заднего прохода «необычного вещества», представляющего собой секрецию слизи. Такая слизь может быть заметна на нижнем белье или стуле. Другие возможные признаки рака кишечника включают кровь в стуле или ректальное кровотечение, а также ощущение, что кишечник не опорожняется полностью, и спазмы в животе.
В своем комментарии для «МедикФорум» врач-онколог Юлия Ким заметила, что ректальные выделения не всегда указывают на рак, но, как правило, если они не означают чего-то опасного, то не возникает дополнительных негативных симптомов. Когда, помимо них, у человека наблюдаются лихорадка, тошнота, рвота, диарея, кровь в стуле или боли в животе, это должно вызывать беспокойство и требует обращения к врачу.
По словам онколога, на медосмотр нужно записаться и в том случае, когда неблагополучные пищеварительные симптомы длятся три недели или дольше.
Что может возникать?
- Перемежающаяся, иногда сильная боль в животе, возникающая в связи с приемом пищи.
- Непреднамеренная потеря веса – иногда с дискомфортом в животе.
- Постоянное вздутие живота, в том числе со спазмами или с болями.
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