Кто рискует заболеть язвой желудка: врач Дианова
Люди, подверженные стрессу, или бесконтрольно употребляющие некоторые лекарства, названы врачом среди тех, кто подвержен более высокому риску заболеть язвой желудка.
В интервью врача-гастроэнтеролога Нурии Диановой были перечислены те факторы, присутствующие в образе жизни многих людей, которые могут содействовать развитию язвы желудка. Данное заболевание тесно связано с воспалением, возникающем в слизистой оболочке этого органа, ее изъязвлением – этому в первую очередь способствует заражение бактерией хеликобактер пилори. Также склонность к заболеванию усиливают нарушения, ведущие к попаданию в желудок желчного содержимого, из-за чего он может воспаляться.
В целом, отметила Нурия Дианова, язва желудка является многофакторным заболеванием. Один из его возможных пусковых механизмов – стресс, склонные к переживанию и тревоге люди рискуют заболеть.
«Стресс может вызвать спазм сосудов и нарушение микроциркуляции. Если человек постоянно нервничает, со временем при всей совокупности факторов это способно привести к глубокому повреждению слизистой желудка», - сказала медик «Москве 24».
Также врач указала на влияние нездорового питания. Любители жареных блюд и продуктов с корочкой в большей степени подвержены развитию язвы. По словам Диановой, в такой еде содержатся компоненты, которые организм не может адекватно усвоить. Также в ней могут содержатся канцерогенные вещества.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какими признаками проявляется имеющееся в организме воспаление.
Нурия Дианова
Здоровье
врач-гастроэнтеролог, диетолог
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