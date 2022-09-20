Диабет: груши обеспечивают лучший контроль сахара на ранних стадиях

"Результаты исследования показали, что груши сыграли ключевую роль в лечении диабета. Они помогают справляться с диабетом и высоким кровяным давлением. Если мы будем употреблять груши в виде целых фруктов (кожура и мякоть), это потенциально может обеспечить лучший контроль над диабетом на ранней стадии в рамках более здорового питания", - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.

Двумя наиболее распространенными примерами этого состояния являются диабет 1 и 2 типа, на два из которых приходится 10 и 90 процентов числа случаев соответственно. Что общего у обоих, так это то, что диета играет ключевую роль в управлении обоими. Согласно одному исследованию ежедневные фрукты могут сыграть ключевую роль.Такая диетическая стратегия с участием фруктов, включая груши, не только потенциально может помочь лучше контролировать уровень глюкозы в крови, но также уменьшить чрезмерную зависимость от лекарств на стадиях преддиабета или дополнить сниженную фармакологическую дозу лекарств с побочные эффекты для борьбы с очень ранними стадиями диабета 2 типаГруши могут оказать положительное влияние на контроль уровня глюкозы в крови и, следовательно, на диабет 2 типа в целом. Было обнаружено, что наряду с диабетом груши помогают контролировать кровяное давление.Ранее МедикФорум писал о том, что соленья способствуют старению.