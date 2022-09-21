Продукты, которые помогут улучшить состояние кишечника

«Один из самых полезных для микрофлоры кишечника продуктов — это квашенная капуста. Она богата полезной клетчаткой и бифидобактериями. Это лучшая профилактика колоректального рака. В день достаточно есть одну щепоть», — говорит эксперт.

От здоровья кишечника зависит здоровье всего организма. Именно там «рождается» наш иммунитет. А еще, если с кишечником беда и там есть какие-то сбои, сколько бы вы не пили витаминов и минералов в виде добавок, они все равно не усвоятся. Чем же подкармливать кишечник, чтобы он был здоровым?В рационе всегда должны быть орехи. Не время от времени, а на постоянной основе. Желательно, чтобы орехи были разные. Но начать можно с самых доступных, например, грецких. В них содержится много полезных для организма веществ. Объедаться не нужно, в день достаточно горстки.К орехам хорошо добавить сухофрукты. Самый полезный из них чернослив. Сухофрукты снабдят вас клетчаткой и редкими бифидобактериями. Достаточно двух штучек в день, чтобы наладить работу ЖКТ.Йогурт. Но не тот, что продается в магазине и в котором огромное количество сахара, а полезный, домашний. Приготовить его очень просто. Купить готовую закваску можно в свободной продаже, а пошаговый рецепт приготовления найти в интернете. Домашний йогурт станет тем кисломолочным продуктом, за который микрофлора вашего кишечника точно будет вам очень благодарна.Конечно, куда без овощей?! Осенью доступны и полезны сезонные: капуста, морковь, свекла, салаты. Обязательно каждый день овощи должны быть на вашем столе.Для полноценного функционирования кишечника вовремя восполняем дефициты витаминов и минералов: D, С, кальций, омега-3. Эти нутриенты помогут восстановить и поддерживать слизистую кишечника, что благотворно повлияет на процессы пищеварения.