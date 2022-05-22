Продукты и нутриенты для здорового кишечника

«От кишечника зависит 80% иммунитета. Если в нем непорядок, то нужные витамины и минералы не будут усваиваться и сбой пойдет по всему организму», — говорит специалист.

Не секрет, что от состояния кишечника во многом зависит работа всего организма и сила иммунитета.Номер один в списке полезных продуктов — квашенная капуста. Это источник клетчатки и кладезь бифидобактерий. Отличное профилактическое средство от колоректального рака. Не нужно съедать килограммы — достаточно одной щепотки в день.Орехи — благодаря высокому содержанию питательных веществ для микрофлоры, они просто незаменимы в рационе. Если нет возможности купить дорогие заморские, ешьте обычные грецкие. Они доступны всем. Несколько штук в день — норма для взрослого человека.Сухофрукты также принесут кишечнику много пользы. Хорош в этом плане чернослив, который насытит кишечник клетчаткой и бифидобактериями. Хотя бы пару штук в день.Йогурт, но желательно домашний, без сахара. Такой натуральный кисломолочный продукт — настоящий бальзам для кишечника.Конечно, куда без овощей! Выбирайте местные, сезонные: капуста, морковь, свела, салаты. Летом включаем в рацион ягоды, особенно полезна малина.Если нет возможности употреблять достаточное количество овощей, компенсируем дефицит клетчатки отрубями — 2 столовые ложки в день.И не забываем о нутриентах. Первоочередные — витамины D, С и кальций. Их нехватка плохо сказывается на работе кишечника и состоянии микробиоты.