Чем опасен эндометриоз: симптомы и последствия

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боль в животе

Врач-гинеколог Татьяна Илюхина рассказала о рисках для здоровья, которые несет эндометриоз, а также о том, как лечить это опасное заболевание.

Где развивается эндометриоз? Чаще всего от него страдают матка,  трубы, яичники, мочевой пузырь, иногда кишечник, шейка матки и влагалище.
 
«Эндометриоз чаще всего несёт за собой два единственных появления — бесплодие и боль. Причины возникновения патологии до конца не изучены. Самая распространённая теория: во время менструации клетки внутренней оболочки матки отторгаются и выходят с кровью через влагалище. Часть их забрасывается через трубы обратно в брюшную полость, там они приживаются, образуя очаги воспаления», — говорит специалист.

Хорошая новость в том, что не все женщины страдают от этой болезни. Если гормональный фон в равновесии, иммунитет справляется с чужеродными клетками-агентами.

Если патология уже имеет место, то воспалительный очаг создает благоприятные условия для дальнейшего роста клеток, появляются болезненные ощущения, часто образуются спайки, которые несут еще более неприятные последствия для здоровья женщины.

В наиболее запущенных ситуациях эндометриоз может добраться даже до грудной полости и поражать лёгкие! Крайне редко, но все-таки встречается локализация в печени, желчном, почках, других внутренних органах.

Решающую роль в успехе лечения играет иммунитет, а также баланс гормонов. Не на последнем месте и фактор наследственности. Ни в коем случае не игнорируйте это заболевание, если у вас есть подозрения на эндометриоз.

Частыми его симптомами являются болезненные тянущие ощущения в районе живота и сложности с зачатием. Обязательно вовремя проходите обследования и будьте внимательны к своему телу.
Татьяна Илюхина
Татьяна Илюхина
Здоровье
Гинеколог
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Теги : Татьяна Илюхина, эндометриоз, боль в животе