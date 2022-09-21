Чем опасен эндометриоз: симптомы и последствия

«Эндометриоз чаще всего несёт за собой два единственных появления — бесплодие и боль. Причины возникновения патологии до конца не изучены. Самая распространённая теория: во время менструации клетки внутренней оболочки матки отторгаются и выходят с кровью через влагалище. Часть их забрасывается через трубы обратно в брюшную полость, там они приживаются, образуя очаги воспаления», — говорит специалист.

Где развивается эндометриоз? Чаще всего от него страдают матка, трубы, яичники, мочевой пузырь, иногда кишечник, шейка матки и влагалище.Хорошая новость в том, что не все женщины страдают от этой болезни. Если гормональный фон в равновесии, иммунитет справляется с чужеродными клетками-агентами.Если патология уже имеет место, то воспалительный очаг создает благоприятные условия для дальнейшего роста клеток, появляются болезненные ощущения, часто образуются спайки, которые несут еще более неприятные последствия для здоровья женщины.В наиболее запущенных ситуациях эндометриоз может добраться даже до грудной полости и поражать лёгкие! Крайне редко, но все-таки встречается локализация в печени, желчном, почках, других внутренних органах.Решающую роль в успехе лечения играет иммунитет, а также баланс гормонов. Не на последнем месте и фактор наследственности. Ни в коем случае не игнорируйте это заболевание, если у вас есть подозрения на эндометриоз.Частыми его симптомами являются болезненные тянущие ощущения в районе живота и сложности с зачатием. Обязательно вовремя проходите обследования и будьте внимательны к своему телу.