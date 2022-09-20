Перенесенная «на ногах» инфекция грозит опасными последствиями: врач Ярцева
Терапевт Ирина Ярцева рассказала, в чем заключается главная опасность инфекций, которые переносятся людьми «на ногах».
В интервью врача Ирины Ярцевой прозвучало предупреждение о возможных опасных последствиях инфекционных болезней в том случае, когда заболевшие люди продолжают сохранять активность: работают, занимаются домашними делами, спортом.
«Болезнь растянется на месяцы, если переносить инфекции на ногах», - сказала медик изданию Ura.ru.
Специалист заметила, что ОРВИ часто не воспринимается как заболевание, требующее надлежащего лечения. Между тем, оно подразумевает в первую очередь отдых, освобождение от нагрузок, полноценный сон, хорошее питание, комфорт. Люди с простудными инфекциями, которые не кажутся тяжелыми и опасными, нередко игнорируют данное требование об отдыхе.
Попытки работать в период болезни могут значительно ослабить ресурсы иммунной системы – в результате процесс выздоровления может затянуться, организму будет трудно восстановиться, обрести прежнюю энергию, проинформировала терапевт
«Вам не хватит сил ни вернуться к спорту, ни к режиму. Будет постоянное ощущение, что нет сил», - постулировала эксперт.
Ярцева добавила, что в худшем случае инфекция в организме человека, который перенес ее на ногах, может дать осложнения в виде воспаления и других патологических процессов, способных возникать в других органах.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что некоторые симптомы, ощущаемые при пробуждении, могут указывать на сердечный приступ.
Ирина Ярцева
Здоровье
врач-терапевт, иммунолог
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