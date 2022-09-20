Перенесенная «на ногах» инфекция грозит опасными последствиями: врач Ярцева

«Болезнь растянется на месяцы, если переносить инфекции на ногах», - сказала медик изданию Ura.ru.

«Вам не хватит сил ни вернуться к спорту, ни к режиму. Будет постоянное ощущение, что нет сил», - постулировала эксперт.