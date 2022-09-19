Сердечный приступ: медики назвали три предупредительных сигнала при пробуждении

«Пробуждение в холодном поту, чувство тошноты и рвота могут быть симптомами гриппа, но они также могут быть признаками тихого сердечного приступа».

Боль или дискомфорт в груди, которые возникают внезапно и не проходят. Это может ощущаться как давление, сдавливание или тяжесть в груди, а также напоминать расстройство желудка.

Боль, которая может распространиться на левую или правую руку, или может распространиться на шею, челюсть, спину или желудок.

Чувство тошноты, потливость, головокружение или одышка.