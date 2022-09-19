Сердечный приступ: медики назвали три предупредительных сигнала при пробуждении

0 Фото: https://unsplash.com/photos/-Is1r3BX6Ac
пробуждение утром

В некоторых случаях симптомы сердечного приступа могут напоминать грипп, – констатируют специалисты.

Киническая картина сердечного приступа, как правило, характеризуется жгучей болью в груди, но довольно часто люди при инфаркте не испытывают сильных болезненных ощущений, об этом рассказали врачи из медицинского центра Penn Medicine. По их словам, внешне сердечный приступ может выглядеть «менее драматично» и «не очень болезненно», что не вызывает должной настороженности и затрудняет его диагностику.

Эксперты проинформировали, что на подобные «немые» сердечные приступы могут указывать некоторые ощущения при пробуждении от ночного сна. По данным медиков из Penn Medicine, о возможном инфаркте иногда сигналят гриппоподобные симптомы.

В частности, говорят специалисты, при пробуждении могут проявиться три контрольных признака нетипичного приступа.

Сердечный приступ случился у пассажирки на борту самолета, судно экстренно приземлилось в Воронеже


«Пробуждение в холодном поту, чувство тошноты и рвота могут быть симптомами гриппа, но они также могут быть признаками тихого сердечного приступа».

Медики заметили, что интуиция может подсказывать, являются и эти гриппоподобные симптомы являются чем-то очень серьезным. При любом подозрении на инфаркт необходимо обращаться к врачам.

Названы признаки того, что человек перенес «тихий» сердечный приступ


Наиболее распространенные признаки сердечного приступа.
  • Боль или дискомфорт в груди, которые возникают внезапно и не проходят. Это может ощущаться как давление, сдавливание или тяжесть в груди, а также напоминать расстройство желудка.
  • Боль, которая может распространиться на левую или правую руку, или может распространиться на шею, челюсть, спину или желудок.
  • Чувство тошноты, потливость, головокружение или одышка.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, кто подвержен более высокому риску возникновения язвы желудка.
Читать MedikForum.ru в
Сердечный приступ: «тихие» симптомы, которые можно легко пропустить
4 предупреждающих знака, что у вас был «тихий сердечный приступ»
Сердечный приступ: как не спутать его симптомы с другими состояниями
Теги : симптомы сердечного приступа, утреннее недомогание, опасность для человека