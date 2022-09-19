Сердечный приступ: медики назвали три предупредительных сигнала при пробуждении
В некоторых случаях симптомы сердечного приступа могут напоминать грипп, – констатируют специалисты.
Киническая картина сердечного приступа, как правило, характеризуется жгучей болью в груди, но довольно часто люди при инфаркте не испытывают сильных болезненных ощущений, об этом рассказали врачи из медицинского центра Penn Medicine. По их словам, внешне сердечный приступ может выглядеть «менее драматично» и «не очень болезненно», что не вызывает должной настороженности и затрудняет его диагностику.
Эксперты проинформировали, что на подобные «немые» сердечные приступы могут указывать некоторые ощущения при пробуждении от ночного сна. По данным медиков из Penn Medicine, о возможном инфаркте иногда сигналят гриппоподобные симптомы.
В частности, говорят специалисты, при пробуждении могут проявиться три контрольных признака нетипичного приступа.
«Пробуждение в холодном поту, чувство тошноты и рвота могут быть симптомами гриппа, но они также могут быть признаками тихого сердечного приступа».
Медики заметили, что интуиция может подсказывать, являются и эти гриппоподобные симптомы являются чем-то очень серьезным. При любом подозрении на инфаркт необходимо обращаться к врачам.
Наиболее распространенные признаки сердечного приступа.
- Боль или дискомфорт в груди, которые возникают внезапно и не проходят. Это может ощущаться как давление, сдавливание или тяжесть в груди, а также напоминать расстройство желудка.
- Боль, которая может распространиться на левую или правую руку, или может распространиться на шею, челюсть, спину или желудок.
- Чувство тошноты, потливость, головокружение или одышка.
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