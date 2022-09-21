Какое молоко выбрать: коровье, соевое или миндальное?

«Коровье молоко винят во всех страшных грехах, но это не имеет под собой никакой научной основы. Молочные продукты — полезны, не выводят кальций из организма и не содержит гной. Рекомендация проста: пейте коровье молока, если хочется и не пейте, если есть дискомфорт. Есть много вариантов других молочных продуктов», — отмечает эксперт.

Коровье молоко считается одним из самых популярных и доступных. Так сказать, классика молочного жанра. Но каких только небылиц о нем не услышишь сегодня! Многие люди из-за этого от коровьего молока просто отказались.Огромную популярность в последнее время также обрели растительные аналоги молока. Здесь стоит отметить, что если вы отказываетесь от коровьего молока в пользу любого растительного, чтобы похудеть, то это не имеет никакого смысла. Эффекта не будет.Также не верьте утверждениям, что растительное молоко якобы более полезно, чем коровье. Это неправда. Если вам не нравится вкус растительного молока, не нужно себя насиловать только потому, что кокосовое или миндальное молоко в моде. Это всего лишь тренд. Выбирайте то, что вам больше нравится, к чему более склонен ваш организм.Что касается полезных качеств растительного молока, они безусловно есть. Например, соевое молоко богато белками. Отличная альтернатива для вегетарианцев.В миндальном молоке белков намного меньше (их там почти нет), но оно приятное на вкус, и за это многие выбирают именно его.Кокосовое молоко считается одним из самых жирных, причем жиры в его составе насыщенные.Овсяное и рисовое молоко хорошо подходят для приготовления различных блюд из-за того, что они почти не имеют запаха. Содержание белка в них при этом минимальное.