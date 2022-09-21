Фермер умер, подавившись рыбной костью
61-летний фермер из Шри-Ланки скончался после того, как случайно проглотил рыбью кость длиной всего в 2 см. Причём смерть произошла через три дня после этого.
Медики из Шри-Ланки рассказали о 61-летнем мужчине, который слишком поздно обратился в больницу. Оказалось, что он не заметил, как случайно проглотил кусок рыбной кости размером всего в 2 см. Но через некоторое время у него появились невыносимые боли в животе и приступы рвоты, после чего он и обратился к врачам. Это произошло приблизительно через три дня после того рокового принятия пищи.
Хирурги в одном из прибрежных городов провели операцию, в ходе которой обнаружили, что осколок рыбной кости проткнул кишечник, и наружу просочились фекалии. Это спровоцировало тяжелейшей сепсис, при котором иммунная система организма проявляет гипереакцию и начинает повреждать собственные органы и ткани, пытаясь сражаться с патогенами.
К сожалению, спасти мужчину не удалось, он скончался от одного из наиболее распространённых осложнений после сепсиса - остановки сердца. Его организм просто не вынес тяжелой нагрузки. Это произошло всего через 8 часов после госпитализации. Отметим, что кости рыб редко вызывают перфорацию желудочно-кишечного тракта, но правильный диагноз поставить затруднительно, если пациент сам не заметил, как проглотил эту кость. В этом случае приходится проводить операции. Как правило, их исход благоприятен, но поздняя диагностика снижает шансы. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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