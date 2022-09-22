Экономный ЗОЖ: бюджетные советы нутрициолога

«Здоровое питание — это недорого. Просто это более тщательный и выверенный способ покупки продуктов питания, которые дают не только вкусовое насыщения, но и могут быть лечебными, давать энергию», — говорит эксперт.

Дороговизна — один из главных сдерживающих факторов для тех, кто хотел бы в корне пересмотреть свой рацион питания и пищевые привычки.Вот рекомендации и лайфхаки, которые помогут существенно сэкономить. Старайтесь не покупать полуфабрикаты. Отдавайте предпочтение свежему мясу и рыбе. Разделывайте их сами для приготовления блюд.Не покупайте готовые блюда в кулинарии. Они стоят намного дороже аналогичных блюд, которые вы можете приготовить дома сами.Постепенно выводите из рациона продукты, в составе которых есть сахар, соли, различные усилители. Как правило, их цена выше.Приобретение цельных продуктов в сезон — также хороший способ экономии. Вообще, старайтесь питаться сезонными продуктами всегда. Ведь овощи, фрукты и ягоды в сезон значительно дешевле всегда!Отправляясь за покупками, всегда предварительно составляйте список. Спонтанные покупки обходятся дороже, а многое из купленного потом оказывается не таким уж нужным.ЗОЖ — это не только питание, но и отказ от вредных привычек (вообще, не стоит денег! Наоборот, поможет сэкономить), физическая активность.Нет денег на спортзал? Больше ходите пешком, откажитесь от лифта (отличная бесплатная кардио-тренировка), чаще бывайте на свежем воздухе и пейте больше воды.