Экономный ЗОЖ: бюджетные советы нутрициолога

48 Фото: https://pixabay.com/ru/photos/%d0%b8%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b0-%d0%b6%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b8-%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%bd-1430599/
питание и спорт

Многие уверены, что здоровый образ жизни и здоровое питание — это дорого. Нутрициолог Ольга Угрюмова доказала, что питаться правильно и вести здоровый образ жизни можно весьма бюджетно.

Дороговизна — один из главных сдерживающих факторов для тех, кто хотел бы в корне пересмотреть свой рацион питания и пищевые привычки.

«Здоровое питание — это недорого. Просто это более тщательный и выверенный способ покупки продуктов питания, которые дают не только вкусовое насыщения, но и могут быть лечебными, давать энергию», — говорит эксперт.

Вот рекомендации и лайфхаки, которые помогут существенно сэкономить. Старайтесь не покупать полуфабрикаты. Отдавайте предпочтение свежему мясу и рыбе. Разделывайте их сами для приготовления блюд.

Не покупайте готовые блюда в кулинарии. Они стоят намного дороже аналогичных блюд, которые вы можете приготовить дома сами.

Постепенно выводите из рациона продукты, в составе которых есть сахар, соли, различные усилители. Как правило, их цена выше.

Приобретение цельных продуктов в сезон — также хороший способ экономии. Вообще, старайтесь питаться сезонными продуктами всегда. Ведь овощи, фрукты и ягоды в сезон значительно дешевле всегда!

Отправляясь за покупками, всегда предварительно составляйте список. Спонтанные покупки обходятся дороже, а многое из купленного потом оказывается не таким уж нужным.

Чем опасно употребление кефира на ночь? Объясняет врач нутрициолог


ЗОЖ — это не только питание, но и отказ от вредных привычек (вообще, не стоит денег! Наоборот, поможет сэкономить), физическая активность.

В медвузах хотят сократить бюджетные места


Нет денег на спортзал? Больше ходите пешком, откажитесь от лифта (отличная бесплатная кардио-тренировка), чаще бывайте на свежем воздухе и пейте больше воды.
Ольга Угрюмова
Ольга Угрюмова
Здоровье
Нутрициолог, диетолог
Читать MedikForum.ru в
Здоровый образ жизни – ощутимая экономия денег
Образ жизни немцев не дает им правильно питаться
Диетолог перечислила 5 секретов правильного питания
Теги : Ольга Угрюмова, здоровое питание, бюджетные привычки