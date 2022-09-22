Шум в ушах: разновидности и причины появления

«Пульсирующий шум — его волны соответствуют пульсу сердца. Такой шум может нарастать, когда вы волнуетесь, а также при физической нагрузке, при наклоне вниз. Такой шум говорит о патологии сосудов. Ухом вы слышите сосуды, которые проходят внутри черепа. Нерв на них реагирует и вы слышите пульсацию сосудистой стенки. Это требует лечения. Нужно обратиться к лор-врачу и к неврологу», — говорит эксперт.

Шум в ушах бывает разный. Давайте разберемся в его разновидностях.Идиопатический — как правило, его причина остается не найденной. Он ощущается, как постоянный верхний писк. Человек чаще всего слышит его в тишине или когда засыпает. Звук высокочастотный и неприятный. С годами он может нарастать. Эффективного лечения этой разновидности шума в ушах нет.Третья разновидность шума — громкий, раздражающий, похожий на игру оркестра или трубы звук. Интенсивность высокая. Чаще появляется в одном ухе, возникает остро. Эта ситуация крайне опасная, она может свидетельствовать о том, что развилась аневризма в какой-то из артерий головного мозга. Это требует экстренных мер лечения и даже оперативного вмешательства.Причиной шум в ушах также могут быть патологии в височном нижнем челюстном суставе. Для проверки сожмите челюсти — если звук усиливается, то патология связана с суставом. В этом случае обращаемся к стоматологу или ортодонту.Лор-патологии тоже могут провоцировать шум в ушах. Например, неврит слухового нерва, заболевания околоносовых или околоушных пазух. Это происходит из-за воспаления слизистой оболочки. Все это поддается терапии, главное — не игнорируйте симптомы.