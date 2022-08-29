Шум в ушах: откуда звенит? Рекомендации невролога

«Шум в ушах — одна из самых сложных в плане коррекции жалоб. Если шум появляется после физической нагрузки на фоне сидячей работы, это значит, что сосуды включились и активно прокачивают кровь из головы и в голову», — говорит доктор.

Невролог Ксения Овсянникова рассказала, как избавиться от навязчивого шума в ушах.У многих пациентов, которые жаловались на шум в ушах, наблюдались застойные явления в черепе. При условии, что проблема не многолетняя, избавление от застоя убирало и шум.Шум в ушах может возникать и на фоне кандидоза и перегруженной лимфы. В таком случае нужно перестроить питание, убрать кандиду и вывести токсины из организма. Шум после этого проходит.Но иногда шум в ушах является следствием работы на вредном производстве, контузии и так далее.При атеросклерозе сосудов шум в ушах побеждается приемом статинов.Также важно разобраться в природе шума. Возможно, это вообще лор-патология (например, при воспалении внутреннего или среднего уха). Тогда идем не к неврологу, а к лору.Шум в ушах также может возникать после перенесенного ковида, как следствие нейровоспаления.То есть снова мы упираемся в причины. Прежде, чем избавляться от шума в ушах и лечить симптомы, нужно найти причину шума в ушах и работать именно над ее устранением.