Хороший сон напрямую влияют на ваш иммунитет к болезням – невролог делится пятью советами

"Было обнаружено, что повышенный риск респираторной инфекции наблюдается только у тех, кто плохо спал, а не у тех, кто спал хорошего качества в течение более короткого периода времени. Здесь есть два очень важных вывода: во-первых, ограниченный режим сна может привести к более частым заболеваниям, а во-вторых, что более удивительно, что хороший сон может превзойти длительный сон с точки зрения нашего иммунитета к болезням. Это чрезвычайно полезное сообщение в нашем беспокойном мире, где сон часто приносится в жертву другим занятиям", - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.

Когда дело доходит до сна, врачи, как правило, рекомендуют не менее семи-девяти часов в сутки для взрослых. Причина, по которой сон так важен, заключается в том, что он может помочь телу отдохнуть и восстановиться после долгого рабочего дня и/или игры. Однако сон также играет еще одну важную роль, помогая иммунной системе.Исследователи обнаружили, чтоТе, кто сообщал об ограничении сна в течение дня, почти в три раза чаще страдали респираторной инфекцией.Хотя вывод этого обсервационного исследования может быть ясным, что качество сна имеет такое же значение, как и его продолжительность, главное — помочь большему количеству людей хорошо спать.1. Принятие постоянного графика сна (одинаковое время сна и бодрствования), включая выходные2. Избегайте обильных приемов пищи, кофеина и алкоголя перед сном3. Убедитесь, что кровать и подушка удобны, а в комнате прохладно, темнота и тишина4. Установление расслабляющего режима перед сном5. Выполнение физических упражнений в течение дня, чтобы помочь заснутьРанее МедикФорум писал о симптомах рака поджелудочной железы.