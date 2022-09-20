Онколог Воробьев: первый признак в моче, который поражает людей с раком поджелудочной железы

«Ампуллярный рак — это редкий рак, который образуется в области тела, называемой фатеровой ампулой, где желчный проток и проток поджелудочной железы впадают в тонкую кишку. Иногда первым признаком желтухи является потемнение мочи. По мере повышения уровня билирубина в крови моча становится коричневой», — говорит врач-онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.

«Билирубин обычно помогает придать стулу коричневый цвет. Если желчный проток заблокирован, стул может быть светлого или серого цвета. Кроме того, если желчь и ферменты поджелудочной железы могут попасть в кишечник, чтобы помочь расщеплять жиры, стул может стать жирным и может плавать в унитазе», - добавляет онколог.