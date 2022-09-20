Онколог Воробьев: первый признак в моче, который поражает людей с раком поджелудочной железы
Рак поджелудочной железы часто ассоциируется с телесными болями, потерей аппетита и непреднамеренной потерей веса, но в большом числе случаев сначала наблюдаются изменения в моче.
Рак поджелудочной железы встречается относительно редко, но относится к числу самых смертельных форм заболевания. Отчасти это связано с задержкой проявления симптомов. Когда рак остается незамеченным и не лечится, он может быстро распространиться на соседние ткани. У большинства людей с ампулярным раком на начальных стадиях заболевания проявляются признаки желтухи.
Желтуха — это пожелтение глаз и кожи. У большинства людей с раком поджелудочной железы (и почти у всех людей с ампулярным раком) желтуха будет одним из первых симптомов.
«Ампуллярный рак — это редкий рак, который образуется в области тела, называемой фатеровой ампулой, где желчный проток и проток поджелудочной железы впадают в тонкую кишку. Иногда первым признаком желтухи является потемнение мочи. По мере повышения уровня билирубина в крови моча становится коричневой», — говорит врач-онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.
Билирубин представляет собой темно-желто-коричневое вещество, вырабатываемое в печени, которое накапливается в крови при закупорке желчных протоков. Помимо того, что моча становится коричневой, это накопление билирубина может вызывать светлый и жирный стул или кожный зуд.
«Билирубин обычно помогает придать стулу коричневый цвет. Если желчный проток заблокирован, стул может быть светлого или серого цвета. Кроме того, если желчь и ферменты поджелудочной железы могут попасть в кишечник, чтобы помочь расщеплять жиры, стул может стать жирным и может плавать в унитазе», - добавляет онколог.
С другой стороны, когда билирубин накапливается в коже, он вызывает ее зуд и пожелтение. Всем, кто замечает подозрительные телесные изменения, рекомендуется обратиться к врачу для дальнейшего обследования.
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