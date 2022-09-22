Озноб поможет в борьбе с диабетом
Вполне возможно, что озноб может помочь в лечение диабета второго типа. Сильная дрожь в нашем теле, как установили исследователи из Нидерландов, уменьшает уровень сахара в крови.
Никому из нас не нравится дрожать от холода, но это физиологическая реакция может принести некоторую пользу, как показало исследование. У неё есть потенциал снизить риск развития диабета второго типа за счёт более лучшего контроля уровня сахара в крови. В ходе экспериментов 15 добровольцев с лишним весом подвергались воздействию температуры в 10С, что можно было сравнить с приёмом холодного душа.
При этом им не нужно было нырять в прорубь, они применяли специальные гидроперфузионные костюмы, контролировавшие температуру за них. В течение часа ежесуточно 10 дней подряд участники эксперимента дрожали. А за их здоровьем следили исследователи из Маастрихтского университета, забирая анализы крови на сахар.
Результаты показали, что уровень сахара в крови снизился в среднем, с 5,84 до 5,67 ммоль/л, что эквивалентно 6%. А уровень глюкозы натощак выше 5,5 ммоль/л может указывать на диабет. Но что еще более приятно, у них также уменьшилось на 8,4% артериальное давление, которое у людей с лишним весом бывает повышенным. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Маастрихта
Здоровье
государственный университет, расположенный в Маастрихте, Нидерланды. Основанный 9 января 1976 года он является вторым самым молодым из 13 голландских университетов.
Оставить комментарий