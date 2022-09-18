Как лечить дефицит железа: рекомендации эндокринолога

«Препараты железа лечат симптомы дефицита, но не искореняет причины. Если железо постоянно „уходит“, то значит причины не устранены. Часто встречается алиментарный фактор — малое поступление железа с едой и плохое его усвоение в ЖКТ. В рационе желательно гемовое железо (красное мясо и субпродукты), а также потребление белка не менее 1 г/кг массы тела», — говорит эксперт.

Многие люди, страдающие от железодефицита, сталкиваются с ситуацией, когда прием железосодержащих препаратов не помогает повысить показатели железа. Оно как будто проходит мимо.Ухудшать усвоение железа может низкая кислотность желудочного сока (часто встречающаяся проблема), нехватка ферментов поджелудочной железы, воспалительные процессы в кишечнике, патогенная микрофлора.Важно учитывать, что одновременно с железом нельзя принимать другие двухвалентные металлы (цинк, магний и др.) Если вам прописали и то, и то. то разграничивайте прием по времени. Например, железо утром, а цинк/магний вечером.Иногда имеет место и повышенный расход железа. Например, это происходит во время менструации, беременности, при онкологии. При таких состояниях поступление железа в организм также должно быть в других дозах.Низкому уровню железа способствуют его потери: кровотечения, геморрой, травмы и так далее.Выбирая препараты железа, отдавайте предпочтение двухвалентному. Если показатели ферритина в крови менее 20, эффективнее будут капельницы, чем пероральный прием.