Как лечить дефицит железа: рекомендации эндокринолога
Врач-эндокринолог Диляра Лебедева объяснила, почему прием препаратов железа не помогает повысить его уровень в анализах. Почему железо не усваивается?
Многие люди, страдающие от железодефицита, сталкиваются с ситуацией, когда прием железосодержащих препаратов не помогает повысить показатели железа. Оно как будто проходит мимо.
«Препараты железа лечат симптомы дефицита, но не искореняет причины. Если железо постоянно „уходит“, то значит причины не устранены. Часто встречается алиментарный фактор — малое поступление железа с едой и плохое его усвоение в ЖКТ. В рационе желательно гемовое железо (красное мясо и субпродукты), а также потребление белка не менее 1 г/кг массы тела», — говорит эксперт.
Ухудшать усвоение железа может низкая кислотность желудочного сока (часто встречающаяся проблема), нехватка ферментов поджелудочной железы, воспалительные процессы в кишечнике, патогенная микрофлора.
Важно учитывать, что одновременно с железом нельзя принимать другие двухвалентные металлы (цинк, магний и др.) Если вам прописали и то, и то. то разграничивайте прием по времени. Например, железо утром, а цинк/магний вечером.
Иногда имеет место и повышенный расход железа. Например, это происходит во время менструации, беременности, при онкологии. При таких состояниях поступление железа в организм также должно быть в других дозах.
Дефицит железа: врачи предупреждают, что проблемой является не только анемия, но и уровень ферритина
Низкому уровню железа способствуют его потери: кровотечения, геморрой, травмы и так далее.
Выбирая препараты железа, отдавайте предпочтение двухвалентному. Если показатели ферритина в крови менее 20, эффективнее будут капельницы, чем пероральный прием.
Диляра Лебедева
Здоровье
Врач-эндокринолог
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