Почему женщины чаще мужчин сталкиваются с дефицитом железа?

«Каждая третья женщина репродуктивного возраста и каждая вторая беременная женщина имеют нехватку железа», — констатирует врач.

Более 1,5 миллиардов человек в мире страдают анемией и железодефицитными состояниями. Более 3 млрд. человек имеют скрытый железодефицит.Почему же именно женщины чаще страдают от такой проблемы? Все просто. Во-первых, сказывается ежемесячная менструация, которая расходует примерно 2,5 мг железа в сутки.Беременность также значительно увеличивает расходы железа — до 6 мг ежесуточно. Неизбежна и естественная кровопотеря во время родов. В период грудного вскармливания женщина тратит не менее 3 мг железа в день.Изначально железодефицит может протекать незаметно. Распознать его можно по пресловутой слабости с самого утра и вялости. Нарушение сна, плохое настроение, неустойчивость к инфекциям, снижение либидо, сбой менструального цикла — все это признаки нехватки железа.Но дефицит не наступает мгновенно. Когда организму не хватает железа, сначала он берет его из своих же запасов — тогда в анализах мы видим снижение ферритина. Показатели ниже 30 нг/мл говорят о том, что вы уже в дефиците. Организм уже забрал все ресурсы из печени и даже из костного мозга.Чтобы восполнить запасы, первым делом нужно отрегулировать питание. Берите железо из субпродуктов, мяса, рыбы. Если планируете беременность — исключите дефициты заранее. Принимайте железо в профилактических дозировках.Если у вас слишком обильные менструации, не игнорируйте этот факт и сходите на консультацию к специалисту. Как минимум, раз в год сдавайте анализ и контролируйте показатели гемоглобина и ферритина в крови.