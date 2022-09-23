Можно ли салом лечить болезни?

«Кто-то лечит салом сахарный диабет, кто-то — пневмонию и ковид, а есть экстремалы, которые едят его от ожирения. Мое мнение по поводу сала предельно простое — если вам вкусно, время от времени можно съесть кусочек-другой. Медленно, растягивая удовольствие. И остановиться», — говорит эксперт.

Ответить на этот вопрос мы попросили врача-эндокринолога Зухру Павлову. Вот что она думает по этому поводу.Дело в том, что сало почти на 100% состоит из жира. Поэтому быть панацеей оно не может. Если рассматривать сало, как источник энергии, продукт безусловно ценный. Но с точки зрения потребления жиров, которых в нашем рационе и так много, это излишество.Что касается полезных свойств сала. В нем действительно есть омега, но не та, которая нам нужна. Все мы испытываем нехватку омега-3, а в сале содержится омега-6, которая не так уж и полезна, поскольку вызывает воспалительные процессы.Сало содержит жирорастворимые витамины, в первую очередь это А, Е и D. Но они не так редки и дефицитны, получить их можно и из других источников. Что касается витамина Д, его вообще лучше потреблять в виде биодобавок.Если вы занимаетесь тяжелым физическим трудом или живете в районах с жестким холодным климатом (например, крайний север), сало вполне может быть вашим частым продуктом питания и регулярно присутствовать в вашем рационе.Для всех остальных сало — не более, чем самый обычный продукт питания, которым не стоит злоупотреблять. Есть его время от времени можно, но наделять его волшебными целебными свойствами не стоит. Оно ими не обладает. Поэтому не обманывайте себя.