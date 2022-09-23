Врач Назарова назвала опасные заболевания, возможные из-за жевательной резинки
В интервью врача-терапевта Веры Назаровой прозвучало предупреждение о возможных последствиях из-за пристрастия к жевательной резинке, ее неправильного употребления.
Врач Назарова подчеркнула: жевательная резинка не подходит для жевания в любое время, когда заблагорассудится – в частности, она противопоказана, если человек голоден или давно ел в последний раз.
«Нельзя употреблять до еды и в перерывах между приемами пищи», - сказала медик изданию URA.RU.
По словам терапевта, процесс жевания включает работу всего пищеварительного тракта, при этом составляющие его органы начинают выделять предназначенные для расщепления и усвоения жидкости, кислоты, соки. Если человек ничего не ест, а только жует, подобные выделения способствуют повреждению, изъязвлению слизистой оболочки и развитию ассоциированных заболеваний.
Таким образом, из-за необдуманного жевания резинки могут возникать опасные заболевания пищеварительной системы –
«хронические гастриты, панкреатиты и колиты».
Также врач Назарова указала на связь привычки жевать с другим опасным заболеванием – диабетом. Специалист объяснила, что в этом случае происходит выделение поджелудочной железой инсулина – гормона, необходимого для усвоения глюкозы из продуктов питания. Когда жующий человек не получает пищи, у него повышается уровень инсулина, которому нет применения. Подобное состояние тесно связано с развитием инсулинорезистентности и сахарного диабета.
Когда лучше употреблять жевательную резинку? После приема пищи – это стимулирует пищеварение и помогает очистить ротовую полость от остатков еды. Не следует жевать подолгу, такая привычка плохо сказывается на состоянии зубов.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что есть хлеб нужно только строго в ограниченном количестве.
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