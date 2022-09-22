Есть много хлеба небезопасно для здоровья

«Хлеб должен присутствовать в нашем питании и отказываться от него не стоит», - поделились советом эксперты.

«Самым диетическим хлебом можно назвать ржаной – в нем содержится всего 165 ккал и в три раза больше клетчатки, чем в пшеничном хлебе. Он лучше усваивается организмом», - проинформировали медики.