Некоторые ощущения после пробуждения говорят о проблемах со здоровьем
Ряд дискомфортных ощущений после пробуждения могут говорить, что здоровье не в порядке.
Головокружение. Ощущение головокружения по утрам может быть признаком низкого кровяного давления. В период ночного сна кровь имеет тенденцию скапливаться в туловище, а после утреннего пробуждения и подъема с кровати кровь направляется к животу и ногам – это и способствует гипотонии. У здоровых людей организм может достаточно быстро восстановить кровяное давление, но когда этот процесс затягивается, происходит слишком вяло, возможна ортостатическая гипотензия.
Головные боли. По утрам они могут указывать на имеющиеся нарушения сна, бессонницу. Согласно имеющимся данным, у людей, которые часто страдают от плохого качества сна, головные боли напряжения с большой вероятностью становятся хроническими.
Усталость. Ощущение усталости после пробуждения может говорить о такой серьезной проблеме со здоровьем, как апноэ во сне. В его случае нарушается функционирование верхних дыхательных путей, части дыхательных путей, которая проходит от голосового аппарата к задней части горла. Во время сна они начинают задыхаться, что активизирует выделение адреналина и учащение сердцебиения – возникает пробуждение на две-три секунды, но затем тело снова засыпает. Из-за апноэ возникает недосып, отсюда и чувство утомления.
Тошнота. Если она ощущается по утрам, это может быть признаком низкого уровня сахара в крови, а также диабета. Диабетики могут испытывать гипогликемию после пробуждения из-за слишком большого количества инсулина длительного действия.
Боли в мышцах. Боль в мышцах по утрам может быть признаком фибромиалгии. При данном состоянии человек может страдать длительной усталостью, болью в теле. Помимо усталости, фибромиалгию отличают когнитивная дисфункция, проблемы с засыпанием, психические расстройства. Об этом и других утренних недомоганиях проинформировал журнал Eat This, Not That.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врачами были названы симптомы повышенного давления, которые часто игнорируются.
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