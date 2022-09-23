Врачи указали на симптомы повышенного давления, которые «часто игнорируются»

0 Фото: https://unsplash.com/photos/3hTQWOv0yjQ
измерение давления

Проблемы со зрением и сном, неспособность контролировать свой стресс входят в число симптомов, которые указывают на повышенное артериальное давление.

Высокое кровяное давление является серьезным заболеванием, которое может привести к сердечному приступу и инсульту. Имеющаяся у человека гипертония нередко означает и наличие другой патологии –  ишемической болезни сердца: данные заболевания часто сосуществуют, способствуя развитию сердечной недостаточности, об этом в интервью журналу ETNT рассказал кардиохирург Дэвид Маджур.

Проблема в том, что гипертония часто развивается незамеченной, ее симптомы нередко игнорируются, принимаемые за что-то несерьезное. Журнал опросил разные врачей в связи с этим и перечислил нетипичные симптомы, говорящие о повышенном давлении.

Ухудшение зрения. В случае гипертонии кровеносные сосуды в сетчатке глаз могут стать более жесткими и затвердевшими, что повышает вероятность их повреждения. В результате могут возникать глазные кровоизлияния, расплывчатое зрение.

Подверженность стрессу. Неконтролируемый стресс и беспокойство тоже приводят к значительному повышению артериального давления, поскольку при этом повышается активность симпатической нервной системы, учащаются сердечные сокращения.

Частая выпивка. Когда алкоголь потребляется в избытке, это может привести к высокому кровяному давлению и проблемам с нерегулярным сердечным ритмом, развитию мерцательной аритмии, склонности к инсульту и сердечной недостаточности.

Врачи указали на главные продукты для почек


Проблемы со сном. Они часто бывают связаны с высоким кровяным давлением в обратной пропорции: чем меньше человек спит, тем выше может подняться его кровяное давление. Людей, которые спят шесть часов или меньше, рискуют столкнуться с наиболее резким повышением кровяного давления. 

Врачи назвали «неожиданные» симптомы повышенного давления и гипертонии


Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что делает женщин подверженными мерцательной аритмии – опасному нарушению сердечного ритма.
Читать MedikForum.ru в
Давление: 6 признаков того, что ваша гипертония может быть серьезной
Высокое давление: неожиданные симптомы гипертонии - 8 важных признаков
5 трав, которые эффективно снижают высокое давление
Теги : повышенное артериальное давление, признаки гипертонии, скрытые симптомы