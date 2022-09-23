Терапевт Лапа объяснила, какой показатель говорит о повышенном холестерине

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пробирки с кровью

Наиболее точным способом определить, повышен ли уровень холестерина в крови, является анализ крови, напомнила терапевт Людмила Лапа.

Медик сообщила в интервью, какой показатель говорит о повышенном холестерине – это выше 5,2 миллимоля на литр крови.

«Если общий холестерин выше 5,2 – это уже высокий риск сердечно-сосудистых заболеваний», – объяснила Лапа в беседе с «Москвой 24».

Специалист заметила, что столь значительный показатель врачи наблюдают у пациентов, имеющих лишний вес, диабет.

Дополнительно Лапа рассказала, что при повышенном холестерине люди могут страдать от гипертонии и ее неприятных симптомов, головных болей. Нередко именно с этими жалобами люди обращаются к медикам, и при обследовании у них обнаруживается повышенный уровень холестерина. В случае этой проблемы кровеносные артерии покрываются изнутри бляшками – скоплениями налета из холестериновых частиц, других жиров кальция. Подобные холестериновые бляшки не только ухудшают кровоток, но и повышают риск закупорки артерий, что чревато развитием опасных нарушений.

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Одним из распространенных внешних признаков повышенного холестерина являют ксантелазмы – миниатюрные комочки на веках и других частях тела.

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Людмила Лапа
Людмила Лапа
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Теги : повышенный холестерин, анализ крови, Людмила Лапа